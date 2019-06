Partita la quarta edizione di "Correre per Sperare"

Sono partiti in quattro stamattina (venerdì) dal bagno 61 di Rimini per la quarta edizione di “Correre per Sperare”, la manifestazione podistica e ciclistica che porta in giro per l’Italia il messaggio di RiminiAIL e che coinvolge le sezioni AIL delle città che si trovano lungo il percorso dell’impresa sportiva.

Prima tappa volante davanti alla sede di SGR, uno degli sponsor principali dell’iniziativa benefica.