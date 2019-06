Misano è pronta ad ospitare la Nazionale della Croazia Under 21

Lo Stadio Santamonica è stato scelto dalla Uefa come sede di ritiro della Nazionale della Croazia Under 21 per la fase finale del campionato europeo Under 21 che si gioca in Italia e nella Repubblica di San Marino dal 16 al 30 giugno.

Il primo allenamento ufficiale allo Stadio Santamonica di Misano è in programma domenica prossima, 16 giugno, alle ore 18:00 e sarà aperto al pubblico con ingresso libero per tutti.

A dare il benvenuto alla Nazionale della Croazia sarà presente il Sindaco Fabrizio Piccioni.