Mare Sicuro: verbali della Capitaneria di Porto anche a kitesurfisti

In pieno svolgimento l’operazione “Mare Sicuro 2019”, iniziata il 1° giugno, la campagna pianificata annualmente su tutto il territorio nazionale dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto per assicurare la corretta e sicura fruizione del mare e del suo litorale. La Capitaneria di porto di Rimini ha posto in essere una serie di attività di prevenzione e vigilanza, in mare e sul suo litorale, con l’impiego di personale militare e mezzi navali.

Durante questa attività sono stati elevati verbali amministrativi per oltre 5000 euro, tra cui anche alcuni verbali a kitesurfisti per aver navigato in una zona di mare destinata alla balneazione. Inoltre, sono state segnalate alla locale Procura della Repubblica due notizie di reato per mancata collocazione dei segnali per la sicurezza della navigazione in un cantiere marittimo e per occupazione arbitraria di uno spazio del demanio marittimo.