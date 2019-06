Mare di libri. Si parte dai "grandi" con un incontro sulla storia

Come ogni anno, Mare di Libri inizia la nuova edizione con un evento dedicato agli adulti, agli insegnanti, ai genitori e a chi è incuriosito dalla narrativa per ragazzi. Per questa dodicesima edizione, l’anteprima è dedicata alla Storia con l’evento Leggere il Novecento. Protagonisti lo scrittore ed ebraista Matteo Corradini, il bibliotecario Marco Pellati, e la direttrice dell’Istituto Storico di Rimini Patrizia Di Luca, per raccontare una selezione di romanzi per ragazzi scelti per guidare gli utenti attraverso i più importanti eventi del Novecento.

Obiettivo dell’evento è mostrare come la narrativa, e nello specifico quella per ragazzi, possa essere non solo evasione, ma anche un importante strumento educativo e di insegnamento.

L’evento si svolgerà domani, giovedì 13 giugno alle 21 nel cortile della Biblioteca Gambalunga.