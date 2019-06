L'ASD Savignanese si affilia al Cesena FC

A poco di un mese dalla presentazione dell’Accademia Calcio Cesena, una delle più importanti società del territorio aderisce al programma di affiliazione: è l’Asd Savignanese.

L’annuncio viene dato sul sito ufficiale del Cesena.

“È stato un passo naturale per una società come la nostra che da tanto tempo rappresenta uno dei serbatoi principali del Cesena – ha commentato Marco Marconi, numero uno del club gialloblu il cui settore giovanile conta oltre trecento ragazzi -. Solo per fare qualche nome, in passato sono approdati in bianconero, partendo da noi, calciatori come Carlo Teodorani, Nicola Pozzi, Vasco Regini e Nicola Campedelli, che poi hanno militato anche in serie A, e vogliamo continuare a mantenere questa tradizione. A prescindere dalla categoria in cui giochi il Cesena, arrivare a vestire i colori bianconeri rappresenta l’ambizione di ogni giovane calciatore in Romagna e noi vogliamo aiutare a coltivare quel sogno. Allo stesso tempo siamo convinti che da questo accordo possano arrivare benefici nell’immediato anche per noi: penso a quei calciatori del Cesena che non sono ancora pronti per la prima squadra ma che il club vuole tenere monitorati, lasciando che maturino e facciano esperienza in un campionato competitivo come la serie D che la Savignanese giocherà anche nella prossima stagione”.

“L’affiliazione al Cesena FC da parte di un club dalla lunga tradizione, come la Savignanese, è motivo di grande orgoglio – sono state le parole del direttore generale del Cesena FC, Daniele Martini -. È la conferma della bontà del nostro progetto che a breve darà il benvenuto ad altre realtà del territorio”.