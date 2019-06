La vittoria al "Garilli" non basta: termina qui la stagione dell'Imolese

Serie C, play-off – Ritorno semifinale

Piacenza-Imolese 1-2

IL TABELLINO

Piacenza: Fumagalli; Corsinelli (dal 77’ Bachini), Bertoncini, Pergreffi (c), Barlocco (dal 90’ Cauz); Nicco (dal 35’ Corradi), Della Latta, Marotta; Di Molfetta, Ferrari (dal 90’ Perez), Terrani (dal 77’ Corazza). All. Franzini (a disp. Calore, Calzetta, Sylla, Cauz, Silva, Sestu, Corradi, Corazza, Mulas, Bachini, Perez).

Imolese: Rossi (c); Sciacca, Checchi, Carini, Fiore (dal 66’ Varutti); Hraiech (dal 57’ Bensaja), Carraro, Gargiulo; Mosti (dal 54’ Giovinco); Rossetti (dal 46’ De Marchi), Lanini (dal 46’ Cappelluzzo). All. Dionisi (a disp. Turrin, Bensaja, Tissone, Varutti, Valentini, Cappelluzzo, Giannini, Zucchetti, Boccardi, Giovinco, De Marchi).

Arbitro: Francesco Meraviglia (assistenti Tiziano Notarangelo e Simone Assante; quarto ufficiale Nicolò Cipriani).

Marcatori: 12’ Rossetti (Imo), 15’ Ferrari (Pia), 84’ Giovinco (rig.) (Imo).

Ammoniti: 39’ Checchi (Imo), 51’ Corradi (Pia), 74’ De Marchi (Imo), 79’ Bertoncini (Pia), 88’ Cappelluzzo (Imo).

Espulso: 83’ Bertoncini (Pia).

Note. Recupero: 1’ e 4’.

COMMENTO

È durato appena tre minuti il sogno dell’Imolese di ribaltare lo 0-2 della gara d’andata al Romeo Galli. Nel match di ritorno della semifinale play-off i rossoblu sono passati in vantaggio al 12’ con la zampata di Rossetti, ma Ferrari ha spento subito l’entusiasmo di Rossi e compagni, con l’incornata dell’1-1. Nella ripresa i padroni di casa hanno controllato il match, ma il rigore di Giovinco a 6 minuti dalla fine ha regalato all’Imolese l’ultima gioia stagionale: un bel successo al Garilli, che però non basta per passare il turno. Il Piacenza è in finale play-off.

CRONACA

1’ – FISCHIO D’INIZIO. L’Imolese ritrova Saber Hraiech dal primo minuto, dopo il turno di squalifica scontato all’andata. In avanti scelta la coppia Lanini-Rossetti, con Mosti alle spalle. Mister Franzini conferma invece l’undici della gara di mercoledì al Romeo Galli. Da sottolineare la bellissima cornice di pubblico del Garilli: il pubblico biancorosso sogna la B, ma la squadra di Dionisi non vuole mollare sul più bello.

9’ – Prime fasi di studio. Il Piacenza prova ad affacciarsi in avanti con il destro da fuori di Della Latta, col pallone che finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Rossi.

12’ – GOL IMOLESE. Vantaggio rossoblu firmato Rossetti! Passano in ragazzi di Dionisi: bello spunto di Lanini sull’out di sinistra, palla per Mosti che incrocia col sinistro trovando la zampata di Rossetti, partito in posizione dubbia.

15’ – GOL PIACENZA. Dura pochissimo il vantaggio imolese. Dopo il gol decisivo nella gara d’andata, è ancora Franco Ferrari a bucare la porta di Rossi. Bell’azione dei biancorossi, con Nicco che allarga a sinistra per Di Molfetta, il quale rientra e pennella un cross perfetto per il colpo di testa da due passi di Ferrari, che batte nel duello Carini e fa 1-1. È di nuovo durissima per l’Imolese, servono di nuovo 3 gol.

26’ – Ci riprova l’Imolese. Cross al centro di Sciacca col sinistro, palla deviata da Rossetti che diventa insidiosa per Fumagalli, ma l’estremo difensore piacentino ha un buon riflesso e mette in corner.

29’ – Grandissimo destro di Sciacca dalla distanza: palla che sibila il palo, Imolese ancora vicina al gol del 2-1 che riaprirebbe il discorso qualificazione.

31’ – Ancora una grande chance per l’Imolese: altra iniziativa di Sciacca sulla destra, il cross del numero 2 viene deviato e si impenna, favorendo sul secondo palo Lanini, che stacca di testa ma non inquadra per pochissimo la porta. Molta più Imolese che Piacenza in questa prima mezz’ora, ma si resta sul risultato di parità.

44’ – Bella combinazione sull’asse Gargiulo-Rossetti-Mosti, con il trequartista numero 29 mandato al tiro col suo piede sinistro all’interno dell’area di rigore. Bravo però Fumagalli a non farsi sorprendere e a bloccare in due tempi.

45’ – Annullato il 2-1 di Ferrari che, come in occasione del vantaggio di Rossetti, aveva approfittato di un tiro sbagliato di un compagno. Segnalata però la posizione irregolare dell’attaccante italo-argentino.

45’ + 1’ – FINE PRIMO TEMPO. Si chiude sull’1-1 la prima frazione, che ha visto una buonissima Imolese giocare meglio dei padroni di casa. Peccato il pareggio immediato di Ferrari dopo il vantaggio firmato Rossetti, ma i rossoblu stanno dando il tutto per tutto per provare a riaprire il discorso qualificazione.

46’ – INIZIO SECONDO TEMPO. Doppio cambio per mister Dionisi, che inserisce la coppia d’attacco Cappelluzzo – De Marchi al posto di Lanini e Rossetti.

54’ – Spazio anche per Giovinco, che prende il posto di Mosti e si mette alle spalle delle due punte.

57’ – Finisce anche la partita di Saber Hraiech: al suo posto Bensaja, autore di una buona gara al Galli mercoledì.

59’ – Gran sinistro di Corradi da fuori, ma Rossi blocca sicuro a terra. L’Imolese non riesce più a farsi vedere dalle parti di Fumagalli: i padroni di casa controllano.

61’ – Punizione da 30 metri di Giovinco: palla altissima sopra la traversa.

64’ – Gran sinistro di Ferrari dal limite: palla che termina di poco alta sopra la traversa, dopo una leggera deviazione. Nessun sviluppo dal calcio d’angolo seguente.

66’ – Ultimo cambio per mister Dionisi, che mette dentro anche Varutti al posto di Fiore.

70’ – La partita ha decisamente perso ritmo: l’Imolese non sembra più avere la forza di mettere in difficoltà la retroguardia piacentina, che controlla senza problemi. I biancorossi sono ad un passo dalla finale play-off, dove al momento affronterebbero il Trapani, in vantaggio sul Catania dopo il 2-2 del «Massimino».

78’ – Subito pericoloso il neo-entrato Corazza, che si invola sul centro-sinistra e incrocia col mancino: bravo Rossi ad intervenire e a negare il vantaggio ai padroni di casa.

81’ – Bel sinistro al volo di Varutti sul cross lungo di Bensaja: la traiettoria del numero 7 attraversa tutta l’area piccola e si perde di poco sul fondo.

84’ – GOL IMOLESE. Torna in vantaggio la squadra di mister Alessio Dionisi, che saluta la stagione con una vittoria di prestigio al Garilli. Destro di Bensaja da fuori, Bertoncini devia con un braccio: per l’arbitro è rigore ed espulsione del difensore piacentino, già ammonito in precedenza. Giovinco non sbaglia dal dischetto: è 2-1 Imolese.

90’ + 4’ – FISCHIO FINALE. Si chiude qui la meravigliosa stagione rossoblu: il Piacenza è finale play-off.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA

Alessio Dionisi, allenatore Imolese: «Siamo entrati in campo per fare ancora meglio rispetto a mercoledì, dove abbiamo raccolto un risultato non credo giusto. Sappiamo che negli episodi possiamo un po’ pagare, anche oggi abbiamo preso gol anche se abbiamo concesso poco. Nello spogliatoio ho fatto i complimenti ai ragazzi: venire a Piacenza e giocare in questo modo, contro una squadra forte che aveva il vantaggio di due risultati su tre e anche con una sconfitta con due gol di scarto avrebbe passato il turno, è motivo di grande vanto per noi. Il grande rammarico è il primo gol dell’andata, arrivato su demeriti nostri: è stata una rete che ha condizionato la doppia sfida, perché il Piacenza ha potuto gestire e ripartire e in questo è la squadra più forte che abbiamo affrontato quest’anno. Se resterò ad Imola il prossimo anno? Io ho un contratto di tre anni con l’Imolese e sono contento qui. So che si sono dette tante cose, ma sono concentrato sull’Imolese e sto bene qua».

Filippo Ghinassi, direttore sportivo Imolese: «Non parlo spesso in sala stampa, ma credo che per l’ultima partita della stagione sia giusto venire qua per ringraziare questi ragazzi. Ringrazio squadra, Alessio e la proprietà: è merito di tutti se abbiamo fatto una stagione così straordinaria. Voglio rendere merito anche al Piacenza: siamo stati coerenti con la nostra filosofia, giocando bene contro una squadra che ha dei valori. Se dovevamo uscire, è stato giusto venire eliminati da una squadra forte. Abbiamo ottenuto il miglior risultato nei 100 anni di storia dell’Imolese: il prossimo anno ripartiremo cercando di dare continuità nei calciatori e nell’area tecnica, per fare il meglio possibile, ma sappiamo che confermarsi sarà molto difficile».

Andrea Casadio

Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919