La Premier League sbarca a Cattolica

Se è vero che la Premier League è il campionato più bello del mondo e se una squadra inglese sbarca a Cattolica per giocare la 2a Riviera Summer Cup, qual è il torneo di calcio giovanile più bello del mondo? Non c’è dubbio: il Riviera Summer Cup – si legge in una nota dell’organizzazione -.

Lo Sheffield United (Under 17) ha impreziosito la competizione che si è giocata in quattro diversi impianti sportivi: Cattolica, Misano, Gradara e Gabicce.

La squadra britannica, oltre che essere un valore aggiunto, si è laureata campione in finale contro la Vis Pesaro, dopo i supplementari e i calci di rigore.

Il torneo, dopo aver assunto un leggero accento inglese, ha subito una chiara e netta egemonia lombarda. Basta vedere l’albo d’oro:

UNDER 17: Sheffield United

UNDER 15: SS Franco Scarioni

ESORDIENTI 2006: Folgore Caratese

ESORDIENTI 2007: Lombardia Uno

PULCINI 2008-2009: Scanzorosciate

PRIMI CALCI 2010-2011: Vibe Ronchese