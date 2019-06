La premiazione della mostra "Acqua" nel ricordo di India

Si è svolta presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Alessandro Serpieri” di Rimini la cerimonia di consegna dei premi agli autori delle migliori opere nella mostra “Acqua”, organizzata dallo stesso Liceo e allestita presso il Museo della Città, con la collaborazione del “Rotary Club Rimini” ed il patrocinio del Comune di Rimini. Dopo il saluto del Dirigente Scolastico Francesco Tafuro e della Vicepreside B. Gabriella Torrini e alla presenza dell’assessore Mattia Morolli, il Presidente del Rotary Club Rimini Fabio Scala ha consegnato il 1° Premio “Rotary Arte e Cultura” all’opera “ Riflessi scenografici dell’architettura sull’acqua” degli studenti della classe 4R, attribuito in base ai voti espressi dai visitatori della mostra, insieme ad un buono per l’acquisto di materiale didattico per la classe degli studenti che hanno conseguito il riconoscimento.

L’esperto d’arte Luigi Franceschini ha conferito all’opera “Memoria sicut aqua dilabitur”, degli studenti della classe 3T, il “Premio Speciale della Critica”, assegnato da una giuria composta, oltre che dallo stesso Franceschini, da Paolo Bolzani, Virginia Cardi, Alessandro Giovanardi, Manlio Masini e Mattia Morolli.

C’è stata, con un toccante momento, anche la consegna ai genitori di India Muccioli, studentessa del liceo recentemente scomparsa, di un attestato che ricorda il valore della pregevole opera che la stessa ha realizzato per questa occasione.

Al termine Alessandro Giovanardi ha commentato la rassegna e alcune delle opere che sono tuttora esposte. Inaugurata il 26 maggio, la mostra “Acqua” ha avuto un ottimo riscontro di pubblico e resterà aperta al pubblico fino al 16 giugno.

Il catalogo dell’esposizione, realizzato dagli stessi studenti, verrà consegnato gratuitamente agli interessati che si recheranno al Liceo Artistico “Serpieri”.