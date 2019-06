La palestra della Scuola Media "E. Fermi" intitolata a Luigi Vignali

In ricordo del professor Luigi Vignali si terrà l’inaugurazione della palestra dedicata a suo nome.

Per l’occasione si invitano tutti coloro che lo conoscevano come amico, professore, insegnante, commissario e arbitro di pallamano, e come compagno di mille avventure e sfide.

“Il tuo ricordo e la tua vitalità rimangono sempre vivi nei nostri cuori. Come il chicco di grano in terra, lasciando questa vita, produce molto frutto, ci hai donato i tuoi valori, di umiltà, verità ,carità, perdono ed apertura verso l’altro” si legge nell’invito.

L’inaugurazione è in programma giovedì 27 giugno alle ore 11:00, presso la Scuola Media Statale “E. Fermi”, in via Egisto Morri, 4 – Viserba.