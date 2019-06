La Audi Quattro Cup-Reggini Spa e la Herman Miller Della Chiara Golf Pool Cup 2019: i risultati

La AUDI QUATTRO CUP – REGGINI SPA, un grande classico. Una gara a coppie con formula greensome da più di 120 partecipanti, quella di sabato 15 giugno al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano. Per la prima coppia Netta e la prima coppia Lordo, la finale nazionale diretta.

Al 1° posto Netto si piazzano VETRICINI-VETRICINI con uno score di 44 punti, mentre al 1° Lordo la coppia SIERRA-RONCONI con 38 punti.

Il 2° Netto lo conquistano D’ANGELI-SCIAMANNA con 43 punti di score e il 3° Netto la coppia FERRETTI-ALBERTI con 43 punti totali.

La 1^ Coppia Possessore AUDI va a ATTALA-LAZZARI con uno score di 42 punti.

Domenica 16 giugno la HERMAN MILLER DELLA CHIARA GOLF POOL CUP 2019, gara singola sponsorizzata dall’abbonato Ckrkic Bratislav che ha messo in estrazione tra i 90 partecipanti una splendida sedia da ufficio. Per i vincitori di categoria e per il primo lordo accesso diretto alla finale nazionale a Castelconturbia.

Nella 1° CATEGORIA vince il 1° Netto ROBERTO GIOVANNINI, SAN MARINO, totalizzando 42 punti, mentre il 2° Netto lo conquista FRANCESCO ARDUINI, RIVIERA GOLF, con 41 punti.

Nella 2° CATEGORIA ANDREA CORSINI, RIVIERA GOLF, vince il 1° Netto con 45 punti e il 2° Netto se lo aggiudica CONSUELO VAGNINI, RIVIERA GOLF, con un totale di 44 punti.

Arrivano anche i risultati nella 3° CATEGORIA che vede al 1° Netto LUCA MACCAPANI, SAN MARINO, con uno score di 42 punti e al 2° Netto LAURA CLERICI, VALCURONE, con 40 punti.

Nelle categorie speciali, vince il 1° Lordo FILIPPO RONCONI, RIVIERA GOLF, con 36 punti. Il 1° Ladies va a FRANCESCA PASTORELLO, RIVIERA GOLF, con 39 punti totali e il 1° Seniores a CLAUDIO MANCINI, SAN MARINO, con 42 punti.

Le gare del prossimo weekend: sabato 22 giugno la GOLF TELEVISION CHAMPIONSHIP 2019 e domenica 23 giugno la SMARTGOLF TROPHY 2019 – GOLFTOURS EXPERIENCE.