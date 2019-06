Incendio al ristorante Terrae Maris

Incendio di prima mattina al ristorante Terrae Maris in via Paolo Toscanelli. Poco prima delle 7, dal locale si è sprigionata una densa nube nera di fumo notata da alcuni passanti. Immediato l’allarme a carabinieri e vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un’autobotte. Le fiamme sono state domate sul nascere. Ingenti, però, i danni da annerimento da fumo. Il rogo, stando a una prima ricostruzione, è divampato a causa di un malfunzionamento del banco frigo del bar. Un cortocircuito, quindi, ha originato le fiamme che poi hanno raggiunto la vetrina dei liquori. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni alla struttura. Il Terrae Maris resterà chiuso qualche giorno, come annunciato dagli stessi gestori.