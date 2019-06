In diretta su Icaro la messa per i 100 anni di don Probo

Una vita feconda, in cui si leggono tanti segni di una amicizia con Dio. Per Don Probo Vaccarini oggi si festeggiano non solo i 100 anni di vita, già traguardo a dir poco significativo, ma la sua intera storia vocazionale che lo ha voluto prima sposo e padre e poi sacerdote.

La chiesa riminese tutta festeggia questo suo speciale decano, con una messa presieduta dal vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi alle 17,30 in Basilica Cattedrale. A concelebrare insieme a don Probo ci saranno i suoi quattro figli sacerdoti e tanti altri preti diocesani. Icaro Tv proporrà in diretta la celebrazione.

Una festa che la famiglia, oltre ai 4 figli maschi anche tre femmine, ha voluto condividere con tutta la comunità riminese.