In circa 200 al Gala "Racchette d'oro Net-Gen" 2019

Circa duecento persone si sono date appuntamento giovedì sera al ristorante Frontemare di Rivazzurra per la Serata “Racchette d’Oro Net-Gen”, un vero e proprio gala del grande movimento romagnolo, l’occasione per festeggiare anche il primo anno di vita del progetto Net-Gen e del portale di riferimento www.net-gen.it.

Nel corso del gala, condotto dai giornalisti Alessandro Giuliani e Gianluca Strocchi (il presidente di Net-Gen è Alessandro Spadoni) sono stati consegnati riconoscimenti ai dirigenti di Ct Cacciari Imola, Polisportiva 2000 Cervia, Tennix Aquae Porto Fuori, Tc Faenza, Tc Riccione, Ct Zavaglia Ravenna, Uta (Urbinati Tennis Academy), Tennis Villa Carpena, Forum Forlì, Pro Tennis School Rivazzurra, Tennis Viserba e Federazione Sammarinese Tennis, mentre gli altri circoli della “rete” che non erano presenti nell’occasione – l’invito, esteso a tutti i sodalizi romagnoli, è stato accolto anche dal neonato Sporting Club Russi – lo riceveranno successivamente.

Analogo ringraziamento è andato ai partner di Net-Gen: Match Point, Pro Food, Carrozzeria Gregoroni, Brek, ristorante Lo Zodiaco e Frontemare, Barber Shop e clinica Tiss’ You Care San Marino, che ha “brandizzato” il gala illustrando i servizi su misura proposti per gli sportivi e coinvolgendo i presenti – specie i più giovani – in un gioco-test sulle capacità di equilibrio, con una card speciale andata in premio al vincitore.

Momento clou la consegna dei premi “Racchette d’Oro” ai giocatori e ai club che si sono maggiormente distinti durante la stagione sportiva. A livello individuale come eccellenze sono stati premiati Enrico Dalla Valle, i giovani Carlo Paci e Mattia Ricci, Filippo Scala (padel) e Christian Forcellini, presidente della Federtennis Sammarinese per il progetto della scuola guidata da Corrado Barazzutti e per essere riuscito a riportare il challenger Atp sul Titano (dal 2020).

Per i circoli il premio eccellenza è andato a: Cacciari Imola, Tennis Club Riccione, Tennis Viserba e Tennis Villa Carpena, che proprio giovedì ha calato un fantastico tris vincente nei campionati regionali a squadre giovanili.

Ciliegina sulla torta, i due premi tecnici (contratto gratuito per fornitura materiale tennistico) messi a disposizione da Match Point Cesena, assegnati a Filippo Di Perna e Alessandro Pecci, due giovani in crescita, che svolgono anche attività internazionale nel circuito under.

La serata è stata ripresa dalle telecamere di Icaro TV (canale 91).