In 70 al quadrangolare Tifosi di Coriano. Vincono i nerazzurri

Oltre 70 i ragazzi (tutti di Coriano) che hanno partecipato al Quadrangolare Tifosi svoltosi sabato sera allo stadio “Grandi” di Coriano. In campo anche il parroco di Coriano e l’assessore allo Sport.

Per la cronaca hanno vinto i tifosi dell’Inter, che in finale hanno avuto la meglio sui supporters della Juventus. Terzo posto per i tifosi del Milan, quarto per quelli del Rimini FC.

Nato dalla collaborazione tra Junior Coriano e Pro Loco, e con il patrocinio del Comune di Coriano, l’evento ha avuto uno scopo benefico: ogni giocatore ha infatti messo una quota ed il ricavato è stato interamente devoluto alla Caritas di Coriano. Prima del quadrangolare Tifosi si sono esibiti i bambini di varie squadre.

Tanti anche gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio di Coriano.

Appuntamento a giugno 2020 con la prossima sfida.