Il top dell'equitazione emiliano-romagnola in gara a Le Siepi

In attesa del grande appuntamento con i Campionati Italiani Pony, dal 26 giugno al 7 luglio, presso lo storico circolo ippico di Milano Marittima è tutto pronto per i Campionati di salto ostacoli che tra giovedì 13 e domenica 16 giugno assegneranno gli ambiti titoli regionali.

Dopo aver ospitato i Campionati outdoor 2016, 2017 e 2018 Le Siepi si sono aggiudicate anche l’organizzazione dei Regionali 2019, sempre per le discipline del Salto Ostacoli e del Ludico.

Il ricco programma delle gare prevede 6 categorie per i pony, 16 per i cavalli e 3 per i giovani cavalli, per un totale di ben 25 categorie tarate a seconda dell’età e del livello dei concorrenti. Si va dalle prove del Ludico al Campionato Pony, al Trofeo Amazzoni, alle categorie Brevetti, fino ad arrivare all’Assoluto junior e all’Assoluto senior/young rider, i due titoli più prestigiosi.

Sono oltre 400 i binomi che gareggeranno sui percorsi disegnati dagli chef de piste Marco Latini e Giorgio Bernardi. Tra loro nel campionato maggiore scenderanno in campo due veterani del calibro di Natale Chiaudani e Mirco Casadei, già campioni italiani, che torneranno a disputarsi il titolo regionale come facevano da ragazzi.

E a proposito di ragazzi di talento, Mirco Casadei sarà a Cervia assieme al figlio sedicenne Giacomo, medaglia d’oro individuale e d’argento a squadre ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires 2018 e campione europeo junior 2017.

Le gare prenderanno il via giovedì alle 11,30 nello scenografico campo in erba delle Siepi, con la prima prova del Trofeo senior esperti. Ciascun trofeo e campionato infatti consta di tre prove, spalmate sulle quattro giornate di gare, sommando i punti delle quali si ottiene la classifica finale e il vincitore di ogni categoria.

L’ingresso al centro è libero, per le classifiche si può consultare il sito: equiresults.com.