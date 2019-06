Il 28-29 giugno all'Autodromo di Imola il terzo round del CIV: Roccoli è pronto!

Il CIV Campionato Italiano Velocità è pronto per il terzo round stagionale, che si disputerà il prossimo 28-29 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Massimo Roccoli, reduce dalla recente esperienza mondiale al Misano World Circuit, in sella alla Yamaha YZF-R6 preparata dal Team Rosso Corsa, centrando la top ten. Il sei volte campione Italiano è pronto a tornare in pista nel CIV per difendere la sua leadership nella classifica del campionato.

Tutte le gare saranno in diretta sulle piattaforme Web: CIV.TV ed ELEVENSPORTS.IT ed in differita su Sky Sport MotoGP canale 2018 Per consultare e scaricare il programma del terzo round del CIV di Imola: http://www.civ.tv/wp-content/uploads/sites/9/2019/06/PROGRAMMA-IMOLA-VERS_3-14_06.pdf.

ORARI

Sabato

Q2 09:30 – 09:55

RACE 1 16:10

Domenica

WarmUp 10:00 – 10:15

RACE 2 17:00

ELF CIV 2019 – Round 3 Imola (29-30 Giugno)

Classifica

1. Roccoli 81

2. Gabellini 66

3. Mercandelli 43