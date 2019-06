IEG, grandi nomi alla prima giornata di "The Coach Experience"

Grandi protagonisti alla prima giornata di “The Coach Experience”, evento organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), Italian Exhibition Group (IEG) e SG Plus.

Alla Fiera di Rimini sono iniziate le lezioni formative e gli incontri per gli allenatori e i membri del loro staff, che hanno avuto la possibilità di ascoltare le esperienze, i consigli e gli insegnamenti di tecnici di alto profilo nazionale e internazionale. Renzo Ulivieri, Alberto Zaccheroni, Marco Rossi, Manuela Tesse, Domenico Di Carlo, Antonio Cincotta, Roberto D’Aversa e Davide Ballardini tra i relatori più illustri che hanno preso parte all’evento.

Renzo Uliveri: “Questa due giorni di ‘The Coach Experience’ è importante per mettere a disposizione la propria conoscenza agli allenatori, che hanno bisogno di aggiornamenti continui. Il calcio cambia in fretta nel giro di pochi mesi e questo evento è una grande occasione di confronto per tutti”.

Alberto Zaccheroni: “Mi sono divertito molto a raccontare le mie esperienze e trasmettere quanto ho imparato nel corso della mia carriera agli allenatori presenti, che hanno dimostrato interesse e passione. Penso che un allenatore debba saper gestire tante situazioni all’interno di un club come il rapporto con i dirigenti, i giocatori giovani o a fine carriera, i tifosi e anche i media”.

Manuela Tesse: “Il calcio femminile, dopo una fase di difficoltà, sta tornando ad alti livelli grazie anche agli investimenti dei club professionistici e delle Federazioni. Il Mondiale dà risalto al movimento e siamo riusciti ad entrare nelle case di tanti italiani. La differenza a livello tecnico-tattico con il calcio maschile non c’è e speriamo di riuscire ad abbattere i pregiudizi verso il nostro movimento”.

Marco Rossi: “Evento interessante, è sempre un piacere quando puoi condividere momenti del genere con i tuoi colleghi. Ho portato la testimonianza di un allenatore italiano che si è messo in gioco all’estero, forse un ambiente meno stressante e più gratificante. Posso dire che all’estero c’è molto rispetto e stima per i tecnici italiani, fermo restando che sono sempre i risultati ad essere decisivi”.

Antonio Cincotta: “Il calcio femminile sta crescendo ed A.I.A.C. sta dando tanto spazio e visibilità a questo movimento. Nel vedere le aule piene si capisce l’interesse che c’è. Si è intrapresa una strada vincente, ha iniziato la Fiorentina e ora altri club. A livello mediatico, anche grazie al Mondiale, il calcio femminile riceve copertura e anche le giocatrici come la Boninsea possono essere degli esempi per le ragazze più giovani”.

Domenico Di Carlo: “Vedere allenatori curiosi fa sempre piacere, ho spiegato che il calcio moderno si poggia sulla pressione alta. Una mentalità che usano molte squadre, per me il calcio è equilibrio, aggressione della palla e velocità nei passaggi. Se si lavora di squadra non è dispendioso”.

Roberto D’Aversa: “La giornata di oggi a ‘The Coach Experience’ è stato un momento efficace di confronto. Abbiamo parlato del lavoro settimanale di preparazione alla partita del weekend, con video di analisi difensive e offensive in base alla squadra che si affronta. Il mio primo anno di Serie A è stato importante perché ho affrontato tecnici e squadre forti”.

Davide Ballardini: “Quando si parla di calcio tra colleghi è sempre un piacere, è stato un incontro stimolante perché si è parlato della nostra passione, il calcio. In Italia c’è tanta professionalità e competenza, a livello di allenatori siamo sempre un’eccellenza”.

Domani un’altra grande giornata di calcio nel quartiere fieristico riminese di IEG, con Luciano Spalletti, Elisabetta Bavagnoli e Roberto Breda tra gli altri. Previsto anche un convegno sull’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio Vittorio Pozzo al quale parteciperanno Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Roberto Mancini, attuale c.t. azzurro, Renzo Ulivieri e Mauro Grimaldi.

Sul sito www.coachexperience.it il programma completo e le info sull’evento.