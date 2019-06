IEG: a "The Coach Experience" ci sarà anche Spalletti

Tutto pronto alla Fiera di Rimini per l’evento dedicato ai professionisti del calcio e agli appassionati che si terrà venerdì 14 e sabato 15 giugno.

Domani alla Fiera di Rimini andrà in scena la seconda edizione di “The Coach Experience”, evento organizzato dall’Associazione Italia Allenatori Calcio (A.I.A.C.), Italia Exhibition Group (IEG) e SG Plus. Il 14 e 15 giugno nel quartiere fieristico riminese di IEG si raduneranno tutte le figure professionali del mondo del calcio come allenatori, preparatori atletici, match analyst ed osservatori, psicologi e medici sportivi, fisioterapisti, nutrizionisti e gli appassionati.

Saranno due giorni di full immersion a 360 gradi nel mondo del calcio e tutti i suoi aspetti. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso delle lezioni dedicate ai professionisti in possesso di tesserino A.I.A.C.: dalle questioni tecnico-tattiche alla preparazione atletica, dallo sport management alla storia del calcio fino all’uso della tecnologia in ambito sportivo, con talk-show e confronti internazionali con altre realtà calcistiche e con un focus particolare sul calcio femminile.

Una due giorni ricca di contenuti e che prevede un panel di relatori di altissimo livello come Luciano Spalletti, Renzo Uliveri, Alberto Zaccheroni, Davide Ballardini , Roberto D’Aversa, Marco Rossi, Domenico Di Carlo, Elisabetta Bavagnoli, Mario Beretta, Filippo Galli e tanti altri professionisti ancora.

Il programma di “The Coach Experience” propone numerosi eventi nel corso della due giorni. La Fiera di Rimini infatti ospiterà una mostra dedicata a Vittorio Pozzo, il commissario tecnico più vincente del calcio italiano, nella quale verranno esposti cimeli storici dei primi anni della Nazionale italiana di calcio. All’ex c.t. azzurro verrà dedicato un convegno dal titolo “Vittorio Pozzo: i primi cinquant’anni del calcio italiano”, al quale parteciperanno Gabriele Gravina, Renzo Ulivieri, Roberto Mancini, Giancarlo Camolese e Mauro Grimaldi. Dal passato al futuro del calcio, a “The Coach Experience” si terrà inoltre un convegno sul fenomeno degli Esports dal titolo “Esports Coaching: il futuro è adesso”. Presenteranno il tema Paolo Di Mauro, consulente di marketing e comunicazione del mondo Esports, insieme al coach esport Vincenzo Cipolla e Fabio Battista di Pro2be Esport. La Fiera di Rimini, in collaborazione con VXP – Project e FutxFan, allestirà un’area Esports nella quale si terranno delle sfide di FIFA19 aperte a tutti.

L’ingresso alla Fiera di Rimini è gratuito.

I professionisti in possesso di tesserino A.I.A.C. invece, fino a domani, potranno acquistare il loro ticket online per partecipare alle lezioni formative in aula. Sul sito www.coachexperience.it tutte le info su modalità di acquisto e prezzi.