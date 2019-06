I tifosi del Cattolica Calcio manifestano per conoscere il futuro della loro squadra

I tifosi del Cattolica non possono più aspettare. Non hanno più notizie da settimane di quel che sarà della loro squadra (retrocessa in Promozione al termine dell’ultima tormentata stagione). E hanno deciso di manifestare, dandosi appuntamento questa sera (martedì) alle 21 davanti al Comune.

Questo il post pubblicato nella tarda serata di lunedì sul gruppo Facebook “Noi Giallorossi”:

“LA VOCE DI CHI…..NON HA VOCE IN CAPITOLO, ci hanno chiesto di lasciarli lavorare, ci hanno chiesto di non fare manifestazioni, ci hanno chiesto di stare a casa ad aspettare gli eventi… va beh, ci abbiamo provato, ma le notizie non arrivano, siamo all’oscuro di tutto e non possiamo tollerare oltre!!! Dobbiamo e vogliamo far capire a chi fa orecchie da mercante chi sono i VERI PROTAGONISTI del calcio a Cattolica!!!! Domani sera (oggi, martedì, ndr) alle ore 21 ci ritroveremo davanti al comune solo noi, solo i VERI PROTAGONISTI, che le domeniche invernali fanno di tutto per essere presenti e sostenere i colori della propria città!!!! Dimostreremo che NOI ABBIAMO VOCE IN CAPITOLO…”