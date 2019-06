I risultati della Golf Television Championship 2019 e della GolfToursExperience

Sabato al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano ha avuto luogo la GOLF TELEVISION CHAMPIONSHIP 2019, una gara che ha visto sfidarsi tra loro circa 70 partecipanti.

Il maltempo ha fatto tribolare i golfisti, che per qualche momento hanno dovuto sospendere la gara, per poi riprenderla. Ai fini della classifica si sono tenute valide solo 9 buche.

Nella 1a categoria al 1° posto Netto si piazza MIRCO OTTAVIANI con uno score di 21 punti, mentre al 1° Lordo LORENZO SANTINELLI con 18 punti, entrambi del Riviera Golf Club. Al 2° posto Netto si posiziona MIRKO ORAZI, Alpe Luna, con 21 punti.

Nella 2a categoria il 1° Netto lo conquista FILIPPO BATTOCCHI con 23 punti di score e il 2° Netto MATTEO GAMBERINI con 20 punti totali, entrambi Casalunga.

Nella 3a categoria conquista il 1° Netto MANUELA ORFANO’, Estero, con lo score di 23 punti, mentre il 2° Netto va a LAMBERTO PECCI, Riviera Golf, con 21 punti.

Nicoletta Ricci si aggiudica il 1° Lady con 19 punti di score e il 1° Seniores lo guadagna Gilberto Schilirò con uno score di 20 punti, entrambi appartenenti del Riviera Golf Club.

Il nearest to the pin – Jolly Colombani – va a FABIO GRANDICELLI con 2,77 metri.

Il nearest to the pin – ivs italia.com – va ad ANDREA GIACOMINI con 1,48 metri.

Il nearest to the pin –The Club Face – va ad ANDREA FOSCHI con 4,70 metri.

Il nearest to the pin – Ca’ D’Or – va ad ALBERTO UBERTINI con 2,45 metri.

Tutti appartenenti al Riviera Golf Club.

Domenica 23 giugno la GOLFTOURSEXPERIENCE, gara che ha visto sfidarsi più di 90 iscritti.

Nella 1a CATEGORIA vince il 1° Netto SANDRO SAPORI, SAN MARINO, totalizzando 37 punti, mentre il 2° Netto lo conquista MATTEO BERNANBE’, RIVIERA GOLF, con 36 punti.

Nella 2a CATEGORIA ALESSANDRO CAMPANELLI, MIA, vince il 1° Netto con 44 punti e il 2° Netto se lo aggiudica LUCA SANDRONI, MIA, con un totale di 42 punti.

Arrivano anche i risultati nella 3a CATEGORIA che vede al 1° Netto SANDRO SANTINELLI, MIA, con uno score di 45 punti e al 2° Netto MARCO MAZZANTI, MIA, con 42 punti.

Nelle categorie speciali, vince il 1° Lordo GUIDO GIUNTA, RIVIERA GOLF, con 30 punti. Il 1° Ladies va a CRISTINA SCANDALLI, MIA, con 36 punti totali e il 1° Seniores a SILVIO ALESSANDRO, MIA, con 41 punti.

Le gare del prossimo weekend: sabato 29 giugno la JEWELS & WINE GOLF TROPHY e domenica 30 giugno ci sarà la RILASTIL IN CROCIERA CON… IL SORRISO 2019!