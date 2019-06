Ginnastica in festa: grandi emozioni per l'esibizione delle Fate

Una giornata di grandi emozioni quella di oggi alla Fiera di Rimini, al quartiere fieristico di Italian Exhibition Group – IEG, per l’edizione 2019 di “Ginnastica in Festa”. In occasione dell’evento – organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym 2019 in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia – si sono esibite in pedana le Fate della Nazionale di ginnastica artistica.

Dopo aver incontrato i fan negli stand di Freddy e di Sigoa, Giorgia Villa, le sorelle Asia e Alice D’Amato, Elisa Iorio, Francesca Noemi Linari, Martina Maggio e Alessia Federici si sono alternate in una serie di esercizi di riscaldamento e a corpo libero di fronte al pubblico presente.

Giorgia Villa: “Essere qui, incontrare da vicino chi ci supporta costantemente, è una grande emozione. Per dare il meglio occorrono sacrifici, impegno, ma anche il calore che ci trasmettono in nostri fan. “Ginnastica in Festa” ci fa sentire tutta la loro vicinanza trasmettendoci una grande energia con cui affrontare la preparazione per i prossimi importanti obiettivi, sempre con uno sguardo lungo a Tokyo 2020”.

Attesa per il gran finale di sabato 29 quando l’evento ospiterà la pluricampionessa Vanessa Ferrari e il Galà della Gymnaestrada, con una performance presentata in esclusiva proprio in occasione di “Ginnastica in festa”. Per tutte le giornate di evento sono previste inoltre numerose attività messe a disposizione dal settore Salute e Fitness della FGI per il pubblico presente: Functional Training, Kid’s Play Moving, Aequilibrium, Life Long Training ed Energy Fitness Gym.

Sul sito www.ginnasticainfestarimini.it tutte le info e le modalità per partecipare alla manifestazione.