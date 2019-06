Gara1. San Marino-Nettuno City 2-5

In una gara1 affrontata da San Marino senza Quevedo e Romero per problemi fisici, il Nettuno City passa a Serravalle a suon di fuoricampo. Nel 5-2 conclusivo vanno segnalati gli homer di Mazzanti, Sparagna e Rodriguez, col vincente che alla fine risulta Ruiz, mentre il perdente è lo starter sammarinese, Mazzocchi. Per San Marino fuoricampo di Federico Celli.

NETTUNO SUBITO AVANTI. Con due out e le basi vuote, la base ball ad Angulo e il fuoricampo di Mazzanti mandano gli ospiti subito sul 2-0 al 1°, per un vantaggio che nei fatti non sarà più rimontato. Il Nettuno City si rende pericoloso anche al 2° quando, nuovamente con due out e le basi vuote, arrivano due singoli. Insufficienti, però, a portare a casa il punto. Il 3-0 tarda poco, arriva al terzo, quando una volata di sacrificio di Mazzanti dopo due singoli allarga la forbice tra le due squadre.

REAZIONE CON CELLI, MA GLI OSPITI CONTROLLANO. La prima valida in assoluto per i Titani arriva al quarto ed è un solo-homer di Celli, col Nettuno City che però a inizio 5° ristabilisce le distanze col fuoricampo di Sparagna (4-1). Qualche occasione da entrambe le parti per aggiungere punti a tabellone, poi San Marino torna a pestare il piatto di casa base al 6° sul neoentrato Hernandez. I punti arrivano anche in questo caso con due out e le basi vuote: singolo di Imperiali, base a Rondon e valida di Simone Albanese mandano a tabellone il secondo punto sammarinese (2-4), con Rondon che però nell’azione è il terzo out a casa. I padroni di casa lasciano un uomo in terza al 7° (valida di Giordani, errore della difesa e avanzamento sulla rimbalzante di Epifano), poi non arrivano più in posizione punto e il Nettuno City aggiunge un altro fuoricampo con Rodriguez e chiude con Teran al 9°.

SAN MARINO BASEBALL-NETTUNO CITY 2-5

NETTUNO CITY: Noguera 2b (0/5), Rodriguez 3b (2/5), Angulo ss (2/4), Mazzanti dh (2/3), Ustariz 1b (0/3), Vasquez ec (0/4), G. Garbella es (1/4), N. Garbella ed (1/3), Sparagna r (2/3).

SAN MARINO: Giordani ec (1/5), Epifano ss (0/4), Celli ed (1/4), Flores 1b (0/3), Reginato es (1/3), Imperiali dh (1/2), Rondon 2b (1/3), Albanese r (1/4), Di Fabio 3b (0/3).

NETTUNO CITY: 201 010 001 = 5 bv 10 e 2

SAN MARINO: 000 101 000 = 2 bv 6 e 0

LANCIATORI: Ruiz (W) rl 5, bvc 3, bb 3, so 5, pgl 1; Hernandez (r) rl 3, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 1; Teran (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Mazzocchi (L) rl 4.2, bvc 7, bb 1, so 2, pgl 4; Baez (r) rl 2.1, bvc 2, bb 4, so 4, pgl 0; Perez (f) rl 2, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Mazzanti (2p. al 1°), Sparagna (1p. al 5°), Rodriguez (1p. al 9°) e Celli (1p. al 4°).

Loriano Zannoni