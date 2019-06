Gabicce Gradara. Terzo volto nuovo: il jolly Buda, cresciuto nel Rimini e nell'ultima stagione al Gambettola

Terzo rinforzo per il Gabicce Gradara. Si tratta del riminese Giacomo Buda, classe 1999, 1,78 di altezza, un prezioso jolly: può giocare a centrocampo e sulla fascia, sia a destra sia a sinistra.

Ha iniziato nelle giovanili del Rimini Calcio arrivando fino alla Juniores, poi si è trasferito alla Berretti del Fano, quindi è tornato al Rimini Calcio (la stagione della rinascita del club, in Eccellenza con mister Mastronicola in panchina).

Tappe successive per Giacomo la Marignanese (Eccellenza) e poi la Savignanese (promozione in serie D). Nell’ultima stagione era al Gambettola (Promozione) dove ha trovato una certa continuità. A livello giovanile Buda si è distinto anche in fase realizzativa.