Final Four scudetto: semifinale CVM Utensiltecnica Montegridolfo vs Monastier

Continua l’eterna sfida tra Montegridolfo e il Monastier che sotto diverse casacche si ritrovano nel pomeriggio di oggi a giocarsi (esito del sorteggio di ieri) a San Giovanni in Persiceto la semifinale scudetto sulle corsie del Palabocce Giuseppe Ballestrazzi.

Quella di oggi sarà la sfida numero 23 tra le due formazioni che nelle precedenti (a partire dal 2008) ha visto sette vittorie per i riminesi, dieci per i veneti e cinque pareggi. Nella stagione regolare 2019 le due sfide tra la CVM Utensiltecnica Montegridolfo e Monastier sono terminate con una vittoria a testa per 5-3.

L’altra semifinale vedrà in campo Caccialanza e Boville.

Fabio Berardi

Addetto Stampa Comunicazione FIB Emilia Romagna