Domenica al Coconuts festa di fine anno per Music Academy Rimini

Music Academy Rimini festeggia 10 anni di attività e successi, e il fine anno accademico 2018/2019, domenica 16 giugno alle ore 17:00 al Coconuts di Rimini. La storica scuola di musica in città, ha cambiato veste nella nuova sede di viale Italia a Rimini, otto mesi fa, e ora l’accademia festeggia i suoi allievi con oltre 10mila euro di borse di studio, progetti artistici e tanti amici ospiti, addetti ai lavori del settore musicale e disco.

Music Academy Rimini propone una scuola improntata sul digitale. Accanto al titolare Claudio Caselli, ci sono Max Monti, storico dj che con il progetto ‘Gam Gam’ ha fatto ballare il mondo intero, e Luca Red, manager e produttore che da tempo aiuta nuove promesse della musica ad entrare nel settore professionale.

L’accademia anche quest’anno ha preparato e formato tantissimi giovani in corsi professionali, masteclass e giornate con i più grandi del settore discografico e manageriale musicale. Rispetto al 2018 Music Academy Rimini ha registrato il doppio degli iscritti in alcuni dei corsi più amati: Dj&Producer e Kids. Per il settore DJ e musica elettronica, tanti allievi si sono formati dalla produzione al Djing, e il grande partner tecnico Pioneer ha scelto proprio Music Academy Rimini come punto di riferimento formativo per il centro Italia.

Salita di livello anche la formazione dei perfomer di canto, con workshop che hanno visto salire in cattedra decine di esperti, manager, direttori artistici, talent scout e discografici. Per i più piccoli e i giovanissimi, un vero corso accademico della durata di 5 anni, dove ogni anno agli ‘artisti in erba’ viene dato un obiettivo da raggiungere con il proprio strumento musicale, e poi c’è la partecipazione ai laboratori.

Domenica 16 giugno per tutti gli allievi dell’accademia è tempo di festeggiare il fine anno accademico con esibizioni live, attestati e borse di studio in palio. Diecimila euro i fondi messi a disposizione per nuova formazione dei ragazzi, di questi 4mila euro donati direttamente dalla Rimini Calcio.

“Ogni anno la scuola rilascia diverse borse di studio a ragazzi che non possono permettersi la spesa del corso – spiegano Luca Red, Max Monti e Claudio Caselli –, ma che meritano di andare avanti ed essere sempre più stimolati. E poi ci sono le esperienze dirette sul ‘campo’. L’obiettivo finale è perfezionare gli allievi e portarli a livelli sempre più alti. In questi anni gli allievi che sono diventati professionisti sono stati ben 62. Proprio in questo ultimo anno, uno dei nostri dj ha vinto un talent nazionale e presto andrà in onda, altri ragazzi stanno chiudendo contratti e progetti discografici. Per non parlare dei concerti sui palcoscenici dei locali più famosi del Riminese e la partecipazione agli eventi estivi più importanti della Riviera”.

NUMERI E CURIOSITA’ DELLA MUSIC ACADEMY RIMINI

2700 gli iscritti alla Music Academy Rimini dal 2009 al 2019

100 gli eventi organizzati

62 gli allievi diventati professionisti

Dai 6 ai 40 anni l’età dei musicisti coinvolti nei vari corsi e progetti

6 Home Studios della nuova sede per strumento e live SESSION

9 anni l’età di alcuni allievi del gruppo di baby dj