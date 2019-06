Daniela Legni batte Cristina Berardi e si aggiudica il Trofeo del Gelso

Daniela Legni si è aggiudicata il torneo nazionale di 4a categoria del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il Trofeo del Gelso.

La giocatrice della Polisportiva Soglianese (Nc) ha battuto nettamente mercoledì sera in finale per 6-3, 6-2 la 4.1 Cristina Berardi (Tc Riccione), testa di serie n.2.

La Legni ha vinto il torneo senza perdere un set, grazie alle vittorie nei quarti sulla n.1 del seeding, Elisa Brunetti, per 6-2, 6-0, ed in semifinale su Sabina Raschini (n.4) per 6-2, 6-2.

Al termine della finale la premiazione effettuata dalla presidente del Circolo, Elisa Vandi.