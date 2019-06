Città Diffusa, 52 interventi in 15 mesi nelle frazioni a monte della SS16

L’amministrazione comunale di Rimini mette in campo 52 interventi per un totale di 6 milioni di euro. Saranno realizzati in una quindicina di mesi (a partire dai prossimi giorni) nella fascia a monte della Statale 16. Gli assessori Jamil Sadegholvaad, Roberta Frisoni e Anna Montini li hanno presentati in una conferenza stampa.

“Una città coesa e armonica che si sviluppa per anelli concentrici dove alle frazioni si assegnano funzioni” questo l’incipit del comunicato stampa ripreso dall’assessore Sadegholvaad.

Dalla realizzazione di nuove piazze agli attraversamenti pedonali, dalla riqualificazione di scuole e palestre alla videosorveglianza, per arrivare alle piste ciclabili e ai parcheggi.

Interventi previsti anche a Grottarossa (una ciclabile a fianco della SS72) e Santa Giustina (attraversamento semaforico sull’Emilia). Toccate tante zone della città.

Il dettaglio di alcuni interventi

Città Diffusa/Santa Giustina

1) Nuova piazzetta Bar Sport: 200 mila euro

2) Nuovo attraversamento semaforizzato lungo via Emilia: 30 mila euro

3) Riqualificazione Scuola: 315 mila euro

4) Adeguamento normativo palestra: 25 mila euro

5) Videosorveglianza digitale, via Villalta presso scuola elementare: 10 mila euro

6) Videosorveglianza digitale via Meldola presso area di sosta: 10 mila euro

Città Diffusa/Area Nord

– Nuova piazzetta del Tituccio a Corpolò: 150 mila euro

– Manutenzione straordinaria via Baracchi a Corpolò

– Adeguamento normativo palestra a Corpolò: 70 mila euro

– Videosorveglianza digitale, intersezione via Marecchiese e via Don Villa a Vergiano: 10 mila euro

– Rifacimento pavimentazione Scuola Monte Cieco: 15 mila euro

– Videsorveglianza digitale, intersezione via Trasversale Marecchia, via Santa Cristina e via San Martino in Venti a San Martino in Venti: 10 mila euro

– Parcheggio pubblico a are verde in via dei Mulini a Spadarolo: 240 mila euro

– Videosorveglianza digitale, rotatoria tra via Marecchiese e via Montese a Spadarolo: 10 mila euro

– Pista ciclabile, parcheggi pubblici, opere a verde in via Tristano e Isotta ai Padulli: 355 mila euro

– Riqualificazione area ponte romano a San Vito: 200 mila euro

– Manutenzione straordinaria parcheggio a San Vito

– Completamento intervento strutturale Cimitero Santa Aquilina: 140 mila euro

– Videosorveglianza digitale, intersezione tra via San Martino in Venti e via Santa Aquilina a Santa Aquilina: 10 mila euro

– Videsorveglianza digitale, intersezione tra via Santa Aquilina e via Amola a Santa Aquilina: 10 mila euro

– Manutenzione straordinaria area giochi via Traversa Marecchiese a Vergiano: 15 mila euro

– Nuova area di sgambamento cani via Carmen ai Padulli : 20 mila euro

– Videsorveglianza digitale, rotatoria all’intersezione tra via Tristano e Isotta, via Nabucco e via Villagrande ai Padulli: 10 mila euro

Città Diffusa/Area Sud

– Ampliamento Scuola Gaiofana: 350 mila euro

– Videosorveglianza digitale, rotatoria intersezione via Freud, via Tondelli, via Manzi a Gaiofana: 10 mila euro

– Videosorveglianza digitale, rotatoria intersezione via Montescudo, via Bidente, via Tirso a Ponte Rotto: 10 mila euro

– Completamento viabilità zona Tombanuova a San Lorenzo in Correggiano: 576 mila euro

– Videosorveglianza digitale, rotatoria intersezione via Coriano, via San Lorenzo in Corregiano, via Rontanini a San Lorenzo in Correggiano: 10 mila euro

– Pista ciclabile via Coriano: un milione di euro

– Pista ciclabile Grotta Rossa: 200 mila euro (collegherà via Pomposa con via della Gazzella, a fianco della SS72)

– Percorso pedonale da Via Montescudo a cimitero San Lorenzo in Correggiano 50 mila euro

– Ristrutturazione cimitero San Vito, San Lorenzo: 372 mila euro

– Ristrutturazione cimitero San Martino Montelabbate: 175 mila euro

– Riqualificazione dell’area antistante la Pieve romanica di San Salvatore

Città Diffusa/Manutenzioni stradali

Nuove asfaltature su 31 vie su tutto il territorio a monte della Statale 16: 1.500.000 milioni di euro

Il commento dell’amministrazione comunale

Questi 52 interventi sono connessi agli interventi programmati sulla grande viabilità della Statale 16, agli interventi di riqualificazione del centro storico e dei lungomari nord e sud, con l’obiettivo di creare nuovi assi di collegamento- orizzontali e verticali- tra le diverse aree di Rimini, decongestionando le criticità e stabilendo nuove e più vie di accesso e di uscita in direzione monte/mare e mare/monte. Al tempo stesso con gli interventi di ‘Città Diffusa’ si restituiscono alle persone piazze per incontrarsi, spazi per far giocare i bambini, aree sgambamento per uscire a passeggio con i propri animali, così come si creano percorsi per muoversi in sicurezza a piedi o in bicicletta. In aggiunta agli interventi infrastrutturali sono allo studio anche misure di regolamentazione della circolazione che consentano di migliorare la sicurezza dei percorsi in alcune situazioni puntuali, dalla Grotta Rossa a Viserba.

Attenzione infine anche alle esigenze delle famiglie e della comunità scolastica, con interventi puntuali che si inseriscono in un quadro complessivo di investimenti programmati di oltre 4milioni di euro sull’edilizia scolastica riminese.

I progetti di ‘Città Diffusa’ si inseriscono in un quadro di opere che nel complesso, al netto dei problemi e dei ritardi degli Enti e degli organismi nazionali su progetti degli Enti locali già da anni al vaglio autorizzativo, ammontano a oltre 50 milioni di euro. A semplice titolo esemplificativo, la nuova Statale 16 prevede decisivi interventi di collegamento monte/mare e mare/monte con sottopassi e messa in sicurezza attraverso: a) percorso ciclopedonale zona Covignano; b) attraversamento ciclopedonale SS16- via Covignano; c) attraversamento ciclopedonale SS16- intersezione via Grottarossa d) attraversamento ciclopedonale SS16- via Coriano; e) rotatoria intersezione SS16-SS72.