Centro storico presidiato da venti telecamere

Venti telecamere per monitorare il centro storico di Rimini. Nell’ambito delle opere di riqualificazione di piazza Malatesta saranno posizionate in prossimità del Teatro Galli, del Castello e dei suoi giardini e piazze.

L’intervento consiste nel posizionamento, in posto ancora da definire con la Soprintendenza, di sedici telecamere fisse, quattro ‘speedome’ (telecamere mobili) corredate di cinque switch, server e software per il loro funzionamento, per un costo complessivo di 48 mila euro oltre ai costi per gli impianti. A questo si aggiunge l’attivazione di cinque punti per l’accesso wi-fi, necessari per l’attivazione del servizio di videosorveglianza nell’area di piazza Malatesta e del futuro Museo Fellini e che consentirà anche un potenziamento della rete ad accesso libero.

Le postazioni ed angolazioni ipotizzate sono state concordate dai tecnici e dalla Polizia Municipale, sulla base delle esigenze e delle necessità espresse anche dalle forze dell’ordine. L’impianto andrà a completare il sistema di videosorveglianza che negli ultimi mesi ha visto attivare 30 nuove telecamere tra centro, Marina e aree sopra la Statale.