Centri estivi, 70.000 euro di contributi. Pubblicato il bando

E’ stato pubblicato dal comune di Rimini il bando per l’assegnazione di “voucher” mensili a favore di minori che frequenteranno, nei mesi di luglio ed agosto, i servizi educativi per la prima infanzia operanti nel territorio comunale di Rimini. Il bando prevede l’assegnazione di voucher fino all’esaurimento delle risorse disponibili che ammontano a 70.000 euro. Il contributo è destinato ai minori tra i 3 mesi e i 3 anni, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a 25.000,00 euro, in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio. Sono compresi anche minori appartenenti a famiglie in cui uno dei due genitori è impegnato in modo continuativo in compiti di cura per la presenza, nel nucleo familiare, di persone cin disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE.

Si tratta di un contributo alla singola famiglia che è determinato mensilmente secondo le soglie del face ISEE in cui rientrano gli aventi diritto:

FASCIA ISEE VOUCHER TEMPO PIENO DA 0 a 10.000,00 350,00 Da 10.000,01 – 20.000,00 300,00 Da 20.000,01 – 25.000,00 250,00

E’ possibile scaricare i moduli di iscrizione al seguente link http://bit.ly/2ZnkVAj , oppure ritirarli presso l’Ufficio Diritto allo Studio in Via Ducale 7 – tel. 0541/704752 – 0541/704756 e presso l’URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) in Piazza Cavour, 29 – tel. 0541/704704.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 26 giugno, previo appuntamento, all’Ufficio Diritto allo Studio Via Ducale n. 7, tel. 0541 704752 – 704756 – nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 – i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00;

La graduatoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul sito web del Comune di Rimini.