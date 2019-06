Cattolica Calcio. Il sindaco Gennari convocherà tutte le parti in causa per un confronto coi tifosi

Martedì sera i tifosi del Cattolica hanno incontrato il sindaco Mariano Gennari nella piazza del Teatro della Regina. È stato un incontro molto tranquillo, durante il quale i supporters giallorossi hanno chiesto risposte sulla situazione del calcio a Cattolica.

Ancora c’è poca chiarezza su cosa accadrà. I primi della prossima settimana, in orario serale, il primo cittadino convocherà tutte le parti in causa, compreso Luca Mancini (l’ex San Marino, dopo aver confermato il suo interesse per il Cattolica su Newsrimini, nelle scorse settimane ha incontrato Gennari), per un confronto con i tifosi.