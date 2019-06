Calcio. La società mette a tacere le voci: il Rimini non è in vendita

Una nota di poche righe per mettere a tacere le voci che negli ultimi giorni si susseguono sull’interesse dell’imprenditore modenese Samorì per il Rimini Fc: la società non è in vendita.

Questo il comunicato diramato dalla società:

“In merito alle notizie apparse negli ultimi giorni su alcuni organi di informazione, il Rimini F. C. comunica che la società non è in vendita.

Si rende altresì noto che l’assemblea dei soci, riunitasi in data 5 giugno 2019, ha provveduto a modificare l’organo amministrativo nominando il presidente Giorgio Grassi amministratore unico della società“.