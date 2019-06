Alba in Musica 2019: The Jammers feat. Fabrizio Bosso domenica a Riminiterme

Saranno i The Jammers con la star Fabrizio Bosso ad aprire i concerti all’alba del 2019 e per la prima volta questo concerto sarà sulla spiaggia di Riminiterme. Appuntamento all’alba di domani, domenica 16 giugno alle ore 5:00.

The Jammers è un trio energico e affiatato, formato da Alessandro Fariselli (sax tenore), Samuele Gambarini (hammond) e Fabio Nobile (batteria). Il loro sound si rifà a quello delle formazioni degli anni ’60, nelle quali l’organo riesce muoversi agilmente tra gli stili jazz, funk, blues e soul Jazz. Allo stesso tempo, però, resta ben riconoscibile la personalità di ciascuno dei tre musicisti, che conferiscono al progetto la loro unicità musicale, maturata grazie alle singole esperienze artistiche fatte nel corso della loro carriera. Il loro percorso li ha visti al fianco di artisti internazionali come Flavio Boltro, Paolo Fresu, Jimmy Haslip, Jim Rotondi, Karima e Mario Biondi.

Biglietto unico non numerato 12 euro

Verso il tutto esaurito il concerto “Chet to Chet: Jazz Inc Feat F. Bosso Orchestra Rimini Classica”, in collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana nell’ambito di “Percuotere la Mente 2019” e in programma questa sera (sabato) alle ore 21:00 al Teatro Galli.

CHET TO CHET

JAZZ INC. Featuring Fabrizio Bosso

Orchestra Rimini Classica

Omaggio a Chet Baker

Fabrizio Bosso – Tromba

Alessandro Fariselli – Sax tenore

Alessandro Altarocca – Pianoforte

Stefano Senni – Contrabbasso

Fabio Nobile – Batteria

Orchestra Rimini Classica, dir. Aldo Maria Zangheri

Arrangiamenti per archi di Marco Capicchioni

Fabrizio Bosso, uno dei più grandi trombettisti, omaggia in una serata esclusiva Chet Baker.

Insieme a lui sul palco i JAZZinc formidabili musicisti Jazz e Soul Jazz e l’Orchestra Rimini Classica, con gli arrangiamenti di Marco Capicchioni.

Scoprire Chet vuole dire sicuramente iniziare a capire cosa significa fare musica col cuore. Lui era un poeta, cantava, suonava… riusciva a trasmettere molto con un range ristretto dello strumento. È stato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi.