A spasso con 70 grammi di hashish: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, guidati dal luogotenente Antonio Amato, all’alba di oggi hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 32enne, originario della provincia di Novara, ma che vive da anni a Bellaria. L’uomo, controllato in atteggiamento sospetto in via Ennio e sottoposto a perquisizione personale e poi domiciliare, è stato trovano in possesso di 3 dosi di hashish per un peso complessivo di 70 grammi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato in attesa di effettuare le analisi di laboratorio del caso.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice e il 32enne è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini in attesa della prima udienza

dibattimentale.