A San Giovanni in Persiceto assegnati tre scudetti. Tutti i risultati del week end

San Giovanni in Persiceto con il suo Palabocce Giuseppe Ballestrazzi è stato nel week-end invaso e seguito da gran parte degli amanti della sfera sintetica per le finali dei Campionati Italiani di Società. Infatti è stata la prima volta che in un unico impianto si sono ritrovati ben tre categorie per la consegna dello scudetto: Serie A Maschile, Femminile e Juniores.

Nella massima categoria “Regina” successo, come da pronostico, per i milanesi della Caccialanza Milano, che dopo aver eliminato in semifinale i romani del Boville Marino (5-1) in finale per 5-1 hanno avuto la meglio sui trevigiani del Monastier (che in semifinale avevano superato per 5-2 i riminesi della CVM Utensiltecnica Montegridolfo).

Per il titolo Femminile il pronostico pendeva per le bolognesi del TREM Osteria Grande che però in finale hanno prima subito la rimonta per cedere poi (28-19) alle romane della Roma Nord, vere protagoniste del torneo.

Anche in campo Juniores lo scudetto è volato nel Lazio per merito della formazione del Boville Marino che in finale ha superato i quotati bolognesi della Italia Nuova.

Tanti i dirigenti locali e nazionali sportivi e politici che hanno presenziato alle premiazioni con il testa il Presidente FIB, Marco Giunio De Sanctis, ed il Sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti.

Di marca emiliana anche l’ottima direzione dei Campionati che era stata affidata all’arbitro Internazionale Riccardo Antolini di Ferrara e quella del Comitato Organizzatore della Bocciofila Persicetana affidata all’energico Francesco Furlani.

Sempre in tema Nazionale, nella giornata di domenica a Campagnola nel reggiano si è giocato per il 2° Trofeo Impel Service, una gara Nazionale valida per il Master Emilia Romagna. A mettere d’accordo tutti i 192 partecipanti è stato il portacolori della Bocciofila Fontanella Gianpaolo Signorini, che in finale per 12-10 ha superato Giuseppe Francescon (San Micheledinova, Vr).

Prima di dare spazio a tutti i risultati e classifiche degli eventi della nostra Regione, per gli amanti delle statistiche, in questa settimana sono state 1.028 le partecipazioni agli eventi boccistici. Questi i risultati e classifiche del week-end in Emilia Romagna.

CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’

Bocciofila Persicetana (Bologna) – 01-02 Giugno 2019 – Direttore: Riccardo Antolini

Senior (Final Four): 1° MP. Filtri Caccialanza, Milano ; 2° Fashion Cattel, Treviso; 3° Boville, Roma; 4° Cvm Utensiltecnica, Romagna

Femminile (Final Six): 1° Roma Nord, Roma; 2° Trem Osteria Grande, Bologna; 3° Fratelli D’Italia, Varese; 4° Sassari; 5° Sant’Erminio, Perugia; 6° Sala, Cosenza.

Junior (Final Eight): 1° Boville, Roma; 2° Italia Nuova, Bologna; 3° Achille Grandi, Crema; 4° Cortona Bocce, Arezzo; 5° La Fontana, Ferrara; 6° Spazio Stelle, Ascoli Piceno; 7° La California, Livorno; 8° Martano, Lecce.

GARE NAZIONALI

MILANO – “29° Trofeo l’Elite del Mobile F.lli Sala” – Greppi Mario (02/06/2019) – Direttore: Fabrizio Cella – 64 individualisti di Cat. A – 1° Davide Ceresoli (Fam.Tagliuno, Bg); 2° Maurizio Mussini (Rubierese, Mo-Re); 3° Paolo Rossoni (Caravaggio, Bg); 4° Diego Paleari (Rinascita, Mo-Re); Punteggio finale 12-2.

MODENA-REGGIO EMILIA – “2° Trofeo Impel Service” – Campagnolese (02/06/2019) Valida per il Master Emilia Romagna- Direttore: Marco Lasagni – 192 individualisti di Cat. AB – 1° Gianpaolo Signorini (Fontanella, Pc); 2° Giuseppe Francescon (San Micheledinova, Vr); 3° Daniele Sacchetti (Rinascita, Mo-Re); 4° Antonio Demeca (Campagnolese, Mo-Re); 5° Andrea Mazzoni (Sanpierina, Bo); 6° Carmen Torricelli (Formiginese, Mo-Re); 7° Alessandro Riva (Salsese, Pr); 8° Giuseppe De Stasio (C.S. Tricolore, Mo-Re). Punteggio finale 12-10.

GARE REGIONALI

PIACENZA – 1° G.P. Giò – Carpaneto (20-31/05/2019) – Direttore: Gaetano Benzoni – 91 Coppia (32A-30B-29C) – 1° Gianpaolo Signorini-Roberto Manghi (Fontanella, Pc); 2° Giovanni Gaudenzi-Davide Pedretti (Codognese 88, Lo); 3° Francesco Barbieri-Lino Bersani (Fontanella, Pc); 4° Luigi Lacca-Vinicio Papa (Capergnanica, Cm). Punteggio finale 12-7.

MODENA-REGGIO EMILIA – 57° G.P. Maghetto – Pol.Modena Est (27-31/05/2019) – Direttore: Antonio Panciroli – 229 Individuale (71A-80B-78C) – 1° Davide Zerbini (Vicentini, Mo-Re); 2° Claudio Crotti (Cavriaghese, Mo-Re); 3° Claudio Cavalieri (Sanmartinese, Mo-Re); 4° Luca Ricci (Rubierese, Mo-Re). Punteggio finale 12-6.

PARMA – Trofeo Memorial Gianni Dall’Asta – Salsese (01/06/2019) – Direttore: Claudio Boni – 145 Individuale (48A-43B-54C) – 1° Paolo Balboni (Baldini Stm, Bo); 2° Enrico Pedretti (Salsese, Pr); 3° Elio Bondavalli (Futura, Mo-Re); 4° Luigi Cantoni (Audace, Pr). Punteggio finale 12-5.

GARE PROVINCIALI

ROMAGNA – Trofeo Cà Ossi – Città di Forlì (27-01/06/2019) – Direttore: Giancarlo Senzani – 48 Individuale (A-B-C) – 1° Giuseppe Frisoni (Libertas, Rsm); 2° Paolo Rossi (Pol.Colonna, Romagna); 3° Antonio Pomponio (Pol Colonna, Romagna); 4° Eliseo Minelli (Castenaso, Bo). Punteggio finale 12-10.

Fabio Berardi

Addetto Stampa Comunicazione FIB Emilia Romagna