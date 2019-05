Virgin Active Urban Obstacle Race, sabato alle 18 il via dal Ponte di Tiberio

L’attesa è finita! È tutto pronto a Rimini per la terza edizione della Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa a ostacoli ispirata all’allenamento funzionale che si avvierà domani alle 18.00 dal Ponte di Tiberio. La VAUOR è organizzata in Italia da RCS Sports & Events/ RCS Active Team col supporto di MOAB, in collaborazione con Virgin Active. La competizione è un evento ufficiale di RiminiWellnessOFF, il ‘fuori Salone’ della kermesse dedicata al mondo fitness inaugurata ieri.

Sono pronti e determinati i quattro testimonial d’eccezione: la campionessa italiana di spada Rossella Fiamingo, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, la conduttrice sportiva e digital influencer fra le più conosciute sul tema del fitness Federica Fontana, e il conduttore televisivo italiano campione di bike trial, Vittorio Brumotti.

SETTE CHILOMETRI DI PERCORSO E I SUOI 10 OSTACOLI

Si parte alle ore 18:00 dal Ponte di Tiberio per 7 km fra luoghi felliniani con il Borgo San Giuliano e il Cinema Fulgor, si attraverseranno luoghi storici suggestivi come il Ponte di Tiberio e l’Arco d’Augusto, oltre ai due grandi Parchi cittadini. 10 in totale gli ostacoli posizionati lungo il tracciato di gara:

1. RoadBlock: la serie di cavalletti da scavalcare posizionati poco prima del km 1

2. Functional Training Rope: il sistema di corde da tirare mettendo alla prova spalle e braccia

3. Mad Ball Wod: il lancio di palle mediche da 8 kg

4. Tyre Flip: il ribaltamento di giganteschi pneumatici

5. Plyobox Grid: cubi o plyobox posti in successione, posizionati su un tappeto su cui è stata disegnata una grande griglia il GRID tipica dei centri Virgin Active

6. Monkey Bar: si riproduce all’aperto il Queenax, il sistema per l’allenamento funzionale focalizzato sugli esercizi in sospensione

7. Weight Lift: una corda tirata con un peso all’altra estremità

8. Hard Path: il trasporto di un peso per una distanza definita

9. The Active Net: il passaggio sotto una rete alla stazione

10. Hero Half – Pipe: la corsa su una rampa inclinata

L’ESEMPIO DI ANDREA, MALATO DI DIABETE E PRONTO ALLA VAUOR

In gara anche Diabete Romagna, non solo in qualità di official charity partner. Andrea, volontario dell’Associazione e malato di diabete dall’età di 15 anni, correrà domani per dare voce e forza a tutti quei bambini, ragazzi e adulti che ogni giorno convivono con questa malattia e si confrontano con misurazioni di glicemia e iniezioni di insulina. Una bellissima testimonianza di quanto l’allenamento per una persona con diabete sia importante, perché oltre a mettere letteralmente di buon umore, rende possibile diminuire le iniezioni di insulina contribuendo a una migliore gestione del diabete.

GLI ORARI

Il Villaggio della race, collocato nell’alveo del Ponte di Tiberio, accoglierà i partecipanti dalle 9 per la distribuzione dei pettorali e la consegna dei race kit. Dalle 15 alle 21 si svolgeranno tutte le varie attività del Villaggio, tra intrattenimento e premiazioni finali. La partenza del primo gruppo è fissata alle 18.00.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Saranno contenute le restrizioni al traffico, grazie alla scelta degli organizzatori di far svolgere la race prevalentemente all’interno dei parchi cittadini e del centro storico. L’ordinanza emessa dal Comune di Rimini è disponibile al link http://www.poliziamunicipalerimini.it/sites/default/files/virgin-urban.pdf.

I PARTNER DELLA TERZA EDIZIONE

VIRGIN ACTIVE insieme a RCS SPORTS & EVENTS ringrazia il Comune di Rimini // MOAB // Italian Exhibition Group. Nike – Technical Sponsor // Jeep – Official Car // Sangemini – Official Mineral Water // Rio Mare – Official Sponsor // Visit Wellness Valley – Official Supplier // Reaxing – Official Supplier // SYS (Science in Sport) – Official Supplier. La Gazzetta dello Sport – Media Partner.