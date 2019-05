Tutto pronto per la “SAN MARINO MINIBASKET CUP – 3° TROFEO COOLTHINGS”, la manifestazione di minibasket che già nei suoi due precedenti appuntamenti in Repubblica del 2018 ha saputo coinvolgere numeri molto rilevanti di piccoli atleti e accompagnatori al seguito. Si gioca domani e domenica su quattro campi del territorio sammarinese: Acquaviva, Falciano, Multieventi e Casadei.

La categoria è quella degli SCOIATTOLI (annate 2010/2011) e le squadre coinvolte sono 16, compresa quella dei padroni di casa della Titano San Marino. Le presenze, contando anche staff, accompagnatori e famiglie, sfiorano le 500 unità. Numeri non banali per un Trofeo che ha alla base il sano divertimento che può e deve generare la pallacanestro a questa età.

Meno di 24 ore al via. Si parte alle 11 di domattina al Multieventi con la sfida tra i ragazzi sammarinesi e San Vito Trieste, poi dal primo pomeriggio via a tutti i gironi nelle palestre del territorio. Domenica mattina prosecuzione delle gare e domenica pomeriggio finali per i vari piazzamenti. Qui di seguito vi proponiamo i vari gironi. Per aggiornamenti e news sui risultati visitare le pagine Facebook del torneo (San Marino Minibasket Cup), FSP e Pallacanestro Titano.

Minibasket Ozzano

Baloncesto Firenze

Mini’s CFP Faella

Arcobaleno Porto San Giorgio

PSG Auxilium Genova

San Saturnino

Vis 2008 Ferrara

Pallacanestro Recanati

TITANO SAN MARINO

San Vito Trieste

Scuola Basket Montegranaro

Scuola Basket Comense

Virtus Padova

Novara Basket

Basket Corsico

CAB Stamura Ancona