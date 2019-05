Torneo delle Province, vincono Bologna e Forlì Cesena

Spiaggia Romea, è qui la festa. Non soltanto per le selezioni che si sono aggiudicate la 31° edizione del Torneo Regionale delle Rappresentative Provinciali, ma per tutti i partecipanti a quella che si è confermata come la grande festa del calcio giovanile in Emilia Romagna.

Dopo i due giorni di qualificazione, in mattinata si è consumato l’epilogo della competizione allo Stadio Raibosola di Comacchio, dove le quattro formazioni finaliste si sono affrontate a viso aperto.

Nella finale Giovanissimi (fascia B), categoria dedicata per il settimo anno a Luciano Benedini, vittoria per la Rappresentativa Provinciale di Bologna che ha battuto Ravenna 2-0 segnando un gol per tempo: Nicolò Badiali (Progresso) ha aperto le danze dopo soli 2′ risolvendo con freddezza un batti e ribatti in area avversaria; Luca Venturoli (Bologna ASD) ha messo il sigillo sul successo con un pallonetto calibratissimo che ha battuto l’estremo difensore avversario nella ripresa.

Più equilibrata la finale della categoria Allievi, per il quindicesimo anno intitolata ad Antonio Giovannini. Defezioni da ambo le parti, due pali e una traversa per Forlì Cesena nel primo tempo, la pronta reazione di Rimini nel secondo, poi la lotteria dei calci di rigore. Forlì Cesena sbaglia il primo (parato), ma poi è più lucida e vince in rimonta 6-5 grazie alle due prodezze del portiere Federico Zavatti (Pianta), portato in trionfo dai compagni.

Quindi la grande festa finale al Club Village & Hotel Spiaggia Romea, che ha confermato di essere una location eccellente nell’ospitare le oltre cinquecento persone che hanno condiviso tre giornate molto intense in uno spirito di divertimento e di condivisione. Al consueto taglio della torta, il messaggio del presidente regionale Paolo Braiati: “Nonostante l’inclemenza del tempo, il Torneo delle Province è stato ancora una volta una bellissima festa di calcio giovanile. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione, dalle Società che ci hanno ospitato sui campi sportivi al personale di Spiaggia Romea, oltre ai dirigenti, agli allenatori e a tutti voi ragazzi che avete partecipato. A prescindere dal risultato del campo, mi auguro che possiate ricordare a lungo questa bellissima esperienza”.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione FIGC LND