Tennis Viserba scatenato: in serie B terzo successo di fila, 4-2 sul Tc Padova

Terza vittoria di fila per il Tennis Viserba in serie B maschile. La formazione riminese supera in casa per 4-2 il Tc Padova e continua la sua corsa di vertice. Era uno scontro di alta quota quello andato in scena domenica perché finora Viserba e Padova avevano vinto i due confronti disputati nel 4° girone di qualificazione. In campo l’affermazione dei ragazzi capitanati dal maestro Marco Mazza è stata piuttosto netta, grazie ai tre singolari vinti da Alberto Bronzetti, Manuel Mazza ed Alessandro Canini, poi il doppio portato a casa da Mazza-Bronzetti ha chiuso la contesa.

Domenica nella 5a giornata il Tennis Viserba farà visita al Ct Gaeta che può schierare lo spagnolo Roberto Carballes Baena (1.5), Aleksandr Lazov (2.2), Andrea Paciello (2.3) e Luca Paciello (2.5).

Risultati: Alberto Bronzetti-Luca Potti 6-2, 6-2, Manuel Mazza-Riccardo Marcon 7-5, 6-3, Alessandro Canini-Marco Gasparin 6-4, 6-2, Alessandro Ragazzi-Diego Zanni 6-2, 6-0. Doppi: Mazza-Bronzetti b. Gasparin-Marcon 6-3, 6-2, Potti-Ragazzi b. Canini-Zanni 6-3, 0-6, 12-10.

Ancora una prova di forza per la formazione del Tennis Viserba impegnata nei play-off della serie C femminile.

Domenica la giocatrici guidate in panchina dal maestro Luca Gasparini hanno battuto in casa per 3-1 il Ct Equitazione di Reggio Emilia. Nei singolari sconfitta Alessandra Mazzola (2.3) dalla 2.7 Liana Gabriela Ungur, ex n.147 del ranking mondiale, per 6-4, 6-1, poi le vittorie riminesi a firma di Giulia Pasini (2.5) su Elisa Carretti (2.8) per 6-3, 6-0, Chiara Rinaldi (3.1) su Dalila Simonetti (3.1) per 7-5, 6-1 e di Pasini-Rinaldi su Ungur-Simonetti per 6-2, 6-4.

Domenica prossima (dalle 9) la sfida contro il Ct Reggio in semifinale, in palio un posto per il nazionale.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba