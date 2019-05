Sul ring di Pesaro questa volta è Lorenzo Fondi ad avere la meglio su Niccolò Pellegrini

Sul ring di Pesaro sabato 25 maggio è salito il giovanissimo Schoolboys classe 2005 Niccolò Pellegrini (categoria 54 chilogrammi e con uno score di un match vinto ed uno perso perso). Il pugile della Boxe Santarcangelo ha incontrato Lorenzo Fondi della Pugilistica Pittori di Ancona, con lo stesso score.

Qualche settimana fa sul ring di Fermo Pellegrini aveva avuto la meglio. Questa volta ad aggiudicarsi l’incontro è stato invece il pugile marchigiano, al termine di un sostanzialmente in equilibrio in tutti e tre i round. Una leggera prevalenza ha fatto aggiudicare il combattimento a Fondi, tra gli applausi per entrambi i combattenti.

Probabilmente il match di bella sarà a Santarcangelo di Romagna il 29 giugno, arena il parco Clementino.