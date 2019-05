Stefano di Marco e Rainer Crociati trionfano a sorpresa nel Master finale del campionato di beach tennis

Sono Stefano Di Marco e Rainer Crociati i campioni del Master finale del 21° campionato di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba.

Dopo aver sofferto nei quarti con Agostini-Drudi e superato in semifinale Angeli-Bonacorsi, battono in finale la coppia detentrice del trofeo Filippini-Lazzarini, in un match molto combattuto e ricco di colpi di scena.

Di Marco e Crociati non erano accreditati alla vigilia per la vittoria finale, ma sul campo hanno dimostrato tutto il loro valore. Per Crociati è il secondo scudetto, mentre Di Marco iscrive per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro dei campionati.

Nel Master B, con pieno merito vincono Cristian Fabbri e Giammaria Greco che mettono in fila tutte le avversarie della serata, superando in finale il temibile duo formato da Broccoli-Gessaroli.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Master A. Quarti di finale: Di Marco-Crociati b. Leardini-Drudi 6/4 2/6 11/9; Filippini-Lazzarini b. Bertozzi-Zammarchi 6/5 6/0; Zoli.Macori b. Zannoni-Tamagnini 6/4 6/2; Angeli-Bonacorsi b. Tiraferri-Bugli 6/1 6/2.

Semifinali: Di Marco-Crociati b. Angeli-Bonacorsi 6/1 6/4; Filippini-Lazzarini b. Zoli-Macori 6/4 5/6 10/5.

Finale: Di Marco-Crociati b. Filippini-Lazzarini 4/6 6/1 10/6.

Master B. Quarti: Greco-Fabbri b. Grassi-Betti 6/2 6/3; Varliero-Gambuti b. Savini-Torroni 6/1 6/4; Broccoli-Gessaoli b. Bernardi-Lano 6/1 6/3; Cimatti-Lombini b. Cerliani-Sammarini 6/5 6/5.

Semifinali: Greco-Fabbri b. Varliero-Gambuti 4/6 6/5 10/4; Broccoli- Gessaroli b. Cimatti-Lombini 6/2 6/3.

Finale: Greco-Fabbri b. Broccoli-Gessaroli 6/3 6/5.

Martedì prossimo grande festa finale con premiazioni presso il ristorantino del Circolo Tennis. Il campionato si prende ora la consueta pausa estiva, per riprendere nel mese di settembre con la 22° edizione. L’impianto sportivo viserbese resterà comunque aperto tutto sino al 30 giugno per incontri, tornei e lezioni di beach tennis.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba