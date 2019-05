Sabato va in scena la San Marino Cup di Sollevamento Pesi

La palestra di Fonte dell’Ovo è pronta ad ospitare, nella giornata di domani, la San Marino Cup di Sollevamento Pesi.

Al via 10 rappresentative, in rappresentanza di sei Stati europei: Svizzera, Germania, Israele, Malta, Slovenia e, ovviamente, San Marino in qualità di padrone di casa, che schiererà due formazioni. Tre, invece, le rappresentative italiane: Comitato Regionale Lazio, Labas Parma e Comitato Regionale Emilia Romagna.

Al mattino, alle ore 10, prenderanno il via le competizioni, che proseguiranno per gruppi fino al pomeriggio.

Capitanata da Stefano Guidi, la Nazionale di San Marino si presenterà al via con Belén Giacomone, Marika Marzi, Michael Bini, Robin Bernardi e Agustín Gianni.