Rimini-Virtus Verona, la biglietteria. Da lunedì a mercoledì prelazione abbonati

Lunedì 20 maggio scatterà la prevendita per il ritorno play-out Rimini-Virtus Verona, gara in programma domenica 26 maggio con inizio alle ore 15.

La prevendita sarà suddivisa in due fasi. La prima, da lunedì a mercoledì dalle ore 18 alle 20, riguarderà la prelazione riservata agli abbonati attiva esclusivamente al botteghino del “Romeo Neri”. I possessori di abbonamento stagionale potranno acquistare il proprio tagliando presentando la tessera stagionale e un documento d’identità.

Da giovedì 23 maggio scatterà la vendita libera attiva nei seguenti punti vendita:

• Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci, 69 – Rimini (0541.27656)

• Santarcangelo Eventi: via Pascoli, 22 – Santarcangelo (0541.623818)

I botteghini del “Romeo Neri” saranno invece aperti giovedì e venerdì (dalle 18 alle 20), sabato (dalle 10 alle 12) e domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.15).

Questi i prezzi dei tagliandi (senza diritti di prevendita):

• Centralissima: € 25

• Tribuna Centrale: € 22, ridotto € 16

• Tribuna Laterale: € 12,50, ridotto € 8,50

• Distinti: € 12,50, ridotto € 8,50

• Curva Est: € 10

• Curva Ospiti: € 10

* Ridotti per Over 65, donne e disabili.

** Under 18 € 1 (solo in Laterale, Distinti e Curva Est).

Diritti di prevendita: € 1,50 applicati in tutti i settori.

Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini. Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a sabato, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

Per ulteriori informazioni relative alla biglietteria è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 320 2497777.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.