Riassetto azionario per Galvanina? L'interesse di un fondo internazionale

Per la Galvanina, nota azienda riminese che fa capo alla famiglia Mini, sembra prossimo un importante riassetto azionario. In base a quanto pubblicato alcuni giorni fa sul Sole 24 Ore e su altri siti specializzati (come Mergermarket) il fondo internazionale Riverside ne starebbe infatti trattando l’acquisto dopo aver superato la concorrenza di altri gruppi, tra i quali Ferrarelle. Un’operazione di cui, tra l’altro, si parla già da alcuni anni. La valutazione della Galvanina, che produce bibite e acque minerali dal 1910, potrebbe essere attorno agli 80 milioni di euro. 120 gli addetti in Italia, compreso lo stabilimento di Apecchio che produce l’acqua Val di Meti, ai quali si aggiungono i 150 all’estero dove Galvanina esporta il 90% dei prodotti.