Partito il torneo giovanile del CT Cicconetti, il trofeo "Wind"

Parte oggi, con sette match in programma dalle 12, il torneo nazionale giovanile, il trofeo “Wind” Under 10-12-14, maschile e femminile, del Ct Cicconetti. Si tratta di una tappa ormai classica del circuito regionale che vede al via 70 giocatori.

Vediamo le teste di serie. Nell’Under 12 n.1 Anastasyia Lopatina, n.2 Silvia Alletti. Nell’Under 14 maschile n.1 Pietro Vagnini, n.2 Giacomo Ercolani, n.3 Alessandro Manco, n.4 Leonardo Sapucci, n.5 Fabrizio Serafini, n.6 Pietro Briganti. Under 14 femminile n.1 Valentina Nandi, n.2 Lopatina. Nell’Under 12 maschile posizionati più avanti Alberto Maria Mami, Federico Baldinini, Andrea Bacchini e Riccardo Livi.