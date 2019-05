Messa disabili. L'invito video in Lis del vescovo Francesco

Un invito affettuoso quello che il vescovo di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi fa a tutte le persone con disabilità, alle loro famiglie, alle associazioni e parrocchie per la messa che sarà celebrata in Duomo il prossimo 16 giugno. Per l’occasione il vescovo Francesco ha realizzato un piccolo video, postato sul sito della diocesi, in cui è affiancato da un interprete nella lingua dei segni per poter raggiungere il maggior numero di persone.

La messa per le persone disabili inizierà alle 9,15 nel giardino dell’episcopio per poi spostarsi in Basilica Cattedrale . “Sarà un momento di gioia e di festa. Vogliamo che questi fratelli e sorelle sentano la nostra vicinanza e fraternità – dice il vescovo, che conclude utilizzando la LIS per dire che tutti sono i “benvenuti con gioia“