L'Acerboli Volley festeggia i 40 anni... e tira le orecchie all'amministrazione comunale

La società di Pallavolo ACERBOLI VOLLEY ASD compie 40 anni e li ha festeggiati con amici, atleti nuovi e vecchi e tanti simpatizzanti alla Trattoria da Renzi.

Sono stati 40 anni fatti di tante vittorie e sconfitte – si legge in una nota della società -, campionati vinti e anche retrocessioni, ma lo spirito che contraddistingue questa gloriosa società è quello di mettersi sempre in gioco e di cercare sempre di far crescere ed anche divertire tutti i giovani di Santarcangelo che si avvicinano a questo sport. Unico cruccio – continua la nota – non vedere che anche chi amministra Santarcangelo si dia da fare, come fanno tanti Comuni limitrofi, nel realizzare le strutture necessarie, in pratica PALESTRE.

Speriamo che la futura amministrazione cambi strategia per il bene di tanti giovani santarcangiolesi – conclude l’Acerboli.