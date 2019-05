La Dulca Angels, corsara nella tana del Persiceto, porta la serie alla bella

Vis Persiceto-Dulca Angels 74-78

IL TABELLINO

Persiceto: Tomesani 7, Coslovi 12 Guide ne, Cornale 2, Vaccari 4, Papotti 20, Mancin 18, Lorusso, Rusticelli 4, Albertini 7, Barone ne, Alvisi ne. All. Berselli.

Angels: Zannoni 15, Colombo 11, Lucchi, Fusco 10, Russu 9, Raffaelli 14, Fornaciari 12, De Martin 7, Alviti ne, Massaria ne, Adduocchio ne. All. Evangelisti.

Parziali: 15-19, 40-40, 56-60, 74-78.

COMMENTO

La Dulca Angels Santarcangelo si rifà in gara2 della sconfitta di un punto patita sabato al PalaSGR (66-67), andando a vincere di quattro nella tana del Persiceto: 78 a 74 e portando la serie alla “bella” in programma sabato sera a Santarcangelo.

Partita punto a punto decisa nell’ultimo quarto quando gli Angels recuperano 8 punti di svantaggio e si portano a 2 dal termine a quota 77 a grazie a tre triple di Raffaelli. Nel finale nervoso gli attacchi si bloccano e gli Angels riportano così la serie in Romagna.