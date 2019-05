Incidente in A14, morto istruttore dell'Aero Club

Questa mattina alle 9.30 circa sull’A14, nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona, è avvenuto un incidente, all’altezza del km 131, che ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante. Il conducente dell’auto ha purtroppo perso la vita: si tratta del 56enne Domenico Casadio – il nome è stato reso noto nelle ore successive – istruttore dell’Aero Club di Rimini. Da una prima ricostruzione pare che l’automobilista, fermatosi sulla corsia d’emergenza con la sua Volvo con targa sammarinese (ancora non è chiaro se per un guasto o per l’assenza di benzina), sia stato travolto dal camion mentre stava scendendo dalla vettura.

Sul luogo del mortale sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.