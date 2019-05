I no vax del Trentino boicottano la riviera: "non veniamo in vacanza"

Parte dal Trentino la campagna in Rete contro le vacanze negli hotel della Romagna.

Il Coordinamento regionale Trentino Alto Adige dei genitori per la libertà di scelta invita tutte le famiglie trentine e altoatesine a non trascorrere le ferie a Rimini a meno che non si revochi l’ordinanza emanata. L’ordinanza in questione è quella del comune di Rimini che prevede multe per i genitori che continuano a portare a scuola i figli non in regola con le vaccinazioni e stabilisce in modo permanente, come ha deliberato il consiglio comunale giovedì scorso (vedi notizia), il divieto di accesso agli asili nido e alle scuole d’infanzia a tutti i bambini i cui genitori non hanno adempiuto agli obblighi di legge, con una multa da 25 a 500 euro per ogni giorno di frequenza in violazione del provvedimento).

Sulle pagine Fb del coordinamento ieri è apparso questo post che è stato condiviso anche dai gruppi di Rimini:

Dal varo del provvedimento il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi era stato anche bersaglio di minacce pesanti: “non sono mancati i messaggi offensivi dei no-vax – spiegava il primo cittadino a LaRepubblica -, in numero proporzionale alle vaccinazioni (90 per cento i favorevoli e un 10 per centro contro) con i consueti metodi: mail bombing, minacce di ogni tipo da quelle personali a quelle stranote tipo “non verremo più a Rimini”. Poi ce n’è stata anche una che mi ha augurato la morte, ma su questa ho già interessato i miei legali. Soliti metodi, che non ci fermeranno” – ha detto il Sindaco Gnassi.

Questa mattina, nella nostra trasmissione di Radio Icaro e Icaro Tv “tempo reale”, è intervenuta sul tema la presidente degli albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis. Sono sempre gli stessi soggetti – afferma- abbiamo già verificato. Nel rispetto delle convinzioni di tutti dico però che questa è una battaglia che va combattuta su altri tavoli e che poco c’entra con il turismo. Rimini ha talmente tanto da offrire che non è preoccupata per questo ricatto usato, tra l’altro, in maniera impropria. La presidente ha anche detto che in associazione albergatori arrivano anche tanti attestati di stima e di sostegno per le scelte fatte dal Comune.