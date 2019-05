Giro d'Italia Giovani Under 23 Enel, ecco i 16 team italiani qualificati

È stata resa nota la Classifica finale per l’ammissione al Giro d’Italia Giovani Under 23 Enel, in programma dal 13 al 23 giugno 2019, sulla base dei punti raccolti nel periodo di selezione (1 gennaio – 12 maggio).

Le formazioni italiane al via saranno 16, che si aggiungono alle 14 straniere già annunciate. Sarà poi al via anche una selezione mista, la cui composizione verrà annunciata nelle prossime settimane.

Ecco i 16 team italiani, in ordine di graduatoria:

Dimension Data for Qhubeka Continental

Zalf Euromobil Désirée Fior

Cycling Team Friuli

General Store Essegibi

Team Colpack

Casillo Maserati

Iseo Rime Carnovali

Delio Gallina Colosio Eurofeed

Team Franco Ballerini

Biesse Carrera Gavardo

Viris Vigevano

Velo Racing Palazzago

Aran Cucine Vejus

Mastromarco Sensi Fc Nibali

Beltrami Tsa Hoppla Petroli

Sangemini Trevigiani Mg Kvis